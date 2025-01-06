Oregon Historical Society
Faire un don
Oregon Historical Society
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Oregon Historical Society
Acheter pour soutenir
Oregon Historical Society
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Oregon Historical Society
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programmes éducatifs
Offers educational programs for both children and adults to learn about Oregon's history.
Traveling Exhibits
Provides smaller exhibits that travel around the state, bringing Oregon's history to different communities.
À propos
Oregon Historical Society
Fondée en
1951
EIN
930391599
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
4.2.2. Sociétés de préservation historique
Adresse
1200 SW PARK AVE PORTLAND, Oregon 97205-2441 United States
Site web
www.ohs.org
Téléphone
(503)-222-1741
Adresse électronique
À propos
The Oregon Historical Society, founded in 1951, preserves and shares Oregon's history, making it accessible to all. It operates a museum and library at 1200 SW Park Ave, Portland, OR 97205. The OHS's mission is to advance knowledge and inspire curiosity by collecting, preserving, and publishing Oregon’s rich history.
La mission
The Oregon Historical Society preserves our state's history and makes it accessible to everyone in ways that advance knowledge and inspire curiosity about all the people, places, and events that have shaped Oregon.
Recherche d'autres organisations en
Oregon, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :