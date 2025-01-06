Oregon Genealogical Society
Programmes et services
Programme de mentorat
Cours et ateliers
Offers classes and workshops on various genealogy topics, such as DNA, immigration records, and software programs.
À propos
Oregon Genealogical Society
Fondée en
1964
EIN
936031235
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
4.2.3. Organismes sans but lucratif liés au patrimoine culturel
Adresse
955 OAK ALY EUGENE, Oregon 97401-3148 United States
Site web
oregongs.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
The Oregon Genealogical Society, founded in 1964 and located in Eugene, Oregon, maintains a genealogical research library and offers educational programs, classes, workshops, and seminars. They also collect and publish records and provide research services. OGS issues Oregon Pioneer and Early Settler certificates to qualifying applicants.
La mission
Oregon Genealogical Society Inc connects people in Eugene and beyond to their family roots, fostering community through the preservation and sharing of genealogical records and stories.
