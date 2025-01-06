Oregon Firearms Educational Foundation
Faire un don
Oregon Firearms Educational Foundation
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Oregon Firearms Educational Foundation
Acheter pour soutenir
Oregon Firearms Educational Foundation
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Oregon Firearms Educational Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Gun Owner Rights Protection
Protecting the rights of gun owners in Oregon, especially the 170,000 concealed handgun license holders, through legal action and education.
À propos
Oregon Firearms Educational Foundation
Fondée en
2002
EIN
931312098
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Défense et droits
Adresse
PO BOX 556 CANBY, Oregon 97013-0000 United States
Site web
ofef.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
La mission
OFEF is committed and determined to protect the rights of gun owners wherever they are threatened and serves the 170,000 concealed handgun license holders. The organization takes on legal actions that affect all of Oregon's concealed handgun licensees.
Recherche d'autres organisations en
Oregon, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :