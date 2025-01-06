À propos

The Oregon Dressage Society, founded in 1971 and incorporated in 1992, is a nonprofit dedicated to promoting and educating about dressage. Through clinics, shows, and awards, they support riders of all levels and advocate for horse welfare. ODS provides diverse activities and events tailored to various ages and abilities, fostering a vibrant dressage community in Oregon.

La mission

Oregon Dressage Society enhances the image of Dressage through programs, publications, and competitions, promoting the welfare of the horse and its riders.