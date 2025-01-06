Oregon Dressage Society
Oregon Dressage Society
Oregon Dressage Society
Oregon Dressage Society
Oregon Dressage Society
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programmes pour adultes
Offers competition and educational opportunities, such as the USDF “L” Education Program, for adult dressage enthusiasts.
Programmes pour la jeunesse
Manages programs for high school and college students, Junior/Young Riders, and outreach to youth programs like Pony Club and 4-H.
Para-Dressage
Provides opportunities and support for para-dressage riders.
Dressage Sporthorse Breeding
Focuses on the development and promotion of dressage sporthorse breeding.
À propos
Oregon Dressage Society
Fondée en
1992
EIN
930884148
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts et culture
Adresse
PO BOX 666 CANBY, Oregon 97013-0000 United States
Site web
oregondressage.com
Téléphone
(503)-893-5254
Adresse électronique
À propos
The Oregon Dressage Society, founded in 1971 and incorporated in 1992, is a nonprofit dedicated to promoting and educating about dressage. Through clinics, shows, and awards, they support riders of all levels and advocate for horse welfare. ODS provides diverse activities and events tailored to various ages and abilities, fostering a vibrant dressage community in Oregon.
La mission
Oregon Dressage Society enhances the image of Dressage through programs, publications, and competitions, promoting the welfare of the horse and its riders.
