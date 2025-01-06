Oregon Draymen & Warehousemens Association
Oregon Draymen & Warehousemens Association
Oregon Draymen & Warehousemens Association
Oregon Draymen & Warehousemens Association
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Combating Unauthorized Movers
Working with ODOT to address unauthorized moving companies in Oregon through education, compliance measures, and community engagement.
Oregon Draymen & Warehousemens Association
Fondée en
1948
EIN
930256440
Type IRS 501(C)
501(c)(6)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
4005 SE NAEF RD PORTLAND, Oregon 97267-5617 United States
Site web
ormsa.com
Téléphone
(503)-513-0005
Adresse électronique
The Oregon Moving & Storage Association, established in 1948, protects and advances the interests of the trucking, transportation, and warehouse industries in Oregon. They provide consumer information and referrals.
La mission
The Oregon Moving & Storage Association protects and advances the interests of the trucking, transportation, and warehouse industries in Oregon.
