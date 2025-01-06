Ce profil n'a pas été revendiqué.

Oregon Council For The Humanities

À propos

Oregon Humanities, founded in 1978, connects Oregonians through conversation, storytelling, and programs that inspire understanding and collaborative change. They foster dialogue around social, cultural, and historical issues, awarding grants and offering various programs statewide.

La mission

Oregon Humanities connects people and communities through conversation, storytelling, and participatory programs to inspire understanding and collaborative change.