Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Conversation Project
Facilitates discussions on relevant subjects within local businesses, community groups, and nonprofits.
Humanity in Perspective
Offers a free college-level humanities course to low-income individuals and those facing barriers to education.
Public Program Grants
Awards funding to humanities programs and events that explore challenging questions and promote connected communities.
Oregon Humanities Magazine
A triannual magazine featuring articles and perspectives on Oregon's culture and humanities.
À propos
Oregon Council For The Humanities
Fondée en
1978
EIN
930716419
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts et culture
Adresse
610 SW ALDER ST STE 1111 PORTLAND, Oregon 97205-3612 United States
Site web
www.oregonhumanities.org
Téléphone
(503)-241-05438007350543
Adresse électronique
À propos
Oregon Humanities, founded in 1978, connects Oregonians through conversation, storytelling, and programs that inspire understanding and collaborative change. They foster dialogue around social, cultural, and historical issues, awarding grants and offering various programs statewide.
La mission
Oregon Humanities connects people and communities through conversation, storytelling, and participatory programs to inspire understanding and collaborative change.
Oregon, États-Unis
