Oregon Coast Childrens Theatre

Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Touring Assembly Programs
Brings theatre to schools, libraries, and community centers, offering accessible performances.
Artist in Residency Programs
Provides in-depth instruction in live theatre production, integrating arts into the curriculum.
Pageants
Creating and performing pageants.
The Making of Works of Fine Art
Focuses on creating fine art.
Fondée en
1993
EIN
931109051
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts du spectacle et arts visuels
Adresse
PO BOX 538 TOLEDO, Oregon 97391-0538 United States
Site web
oregoncoastchildrenstheatre.org
Téléphone
(503)-801-0603
Adresse électronique
À propos
Oregon Coast Children’s Theatre, founded in 1990, supports arts education and trains young artists. Serving rural Oregon and underserved communities, they offer workshops, classes, productions, and events, integrating fine and performing arts for a well-rounded education.
La mission
Oregon Coast Children's Theatre fosters appreciation and understanding of the Performing Arts for our Youth & Community.
