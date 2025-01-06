Ce profil n'a pas été revendiqué.

Oregon Association of Minority Entrepreneurs (OAME), est. 1987, is a non-profit dedicated to promoting entrepreneurship and economic development for ethnic minorities in Oregon and SW Washington. OAME provides support services to small businesses, fostering a thriving community.

OAME's mission is to promote and develop entrepreneurship and economic development for ethnic minorities in Oregon and SW Washington.