Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Technical Assistance Support
Provides free technical assistance to minority, women, and emerging small businesses, including training in bookkeeping, planning, management, marketing, software, and communications.
Programme pour l'entrepreneuriat des jeunes
Offers a program where youth gain direct retail and business operational experience, including an Entrepreneurship Academy where teams create business plans.
Annual Conference and Trade Show
An annual conference and trade show for exchanging relevant information. Includes informational working lunches, coffee and issues forums, and veterans' forums.
À propos
Fondée en
1991
EIN
943058546
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Développement économique
Adresse
731 N HAYDEN MEADOWS DR PORTLAND, Oregon 97217-7569 United States
Site web
oame.org
Téléphone
(503)-249-7744
Adresse électronique
À propos
Oregon Association of Minority Entrepreneurs (OAME), est. 1987, is a non-profit dedicated to promoting entrepreneurship and economic development for ethnic minorities in Oregon and SW Washington. OAME provides support services to small businesses, fostering a thriving community.
La mission
OAME's mission is to promote and develop entrepreneurship and economic development for ethnic minorities in Oregon and SW Washington.
Recherche d'autres organisations en
Oregon, États-Unis
