OASOTN is committed to preventing sexual abuse by offering professional training, support, technical assistance, and advocating for legislative action related to the effective management and treatment of youth who have sexually offended. It was established in 1988.

Oregon Adolescent Sex Offender Treatment Network connects and supports those involved in adolescent treatment in Gladstone, Oregon, helping youth and communities move forward safely.