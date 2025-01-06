Oregon Adolescent Sex Offender Treatment Network
Faire un don
Oregon Adolescent Sex Offender Treatment Network
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Oregon Adolescent Sex Offender Treatment Network
Acheter pour soutenir
Oregon Adolescent Sex Offender Treatment Network
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Oregon Adolescent Sex Offender Treatment Network
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Professional Training and Support
OASOTN provides professional training and support to those working with youth who have sexually offended, to prevent sexual abuse.
À propos
Oregon Adolescent Sex Offender Treatment Network
Fondée en
1988
EIN
930969633
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
45 82ND DRIVE GLADSTONE, Oregon 97027-2562 United States
Site web
www.oasotn.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
OASOTN is committed to preventing sexual abuse by offering professional training, support, technical assistance, and advocating for legislative action related to the effective management and treatment of youth who have sexually offended. It was established in 1988.
La mission
Oregon Adolescent Sex Offender Treatment Network connects and supports those involved in adolescent treatment in Gladstone, Oregon, helping youth and communities move forward safely.
Recherche d'autres organisations en
Oregon, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :