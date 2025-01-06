Société protectrice des animaux du comté d'Orange
Société protectrice des animaux du comté d'Orange
Société protectrice des animaux du comté d'Orange
Société protectrice des animaux du comté d'Orange
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Adoptions d'animaux de compagnie
Find your new best friend! The Orange County Humane Society offers dogs and cats for adoption, including spaying/neutering, vaccinations, and microchipping.
Programmes d'éducation humaine
Provides tours for children to educate the public on responsible pet ownership and animal safety.
Programmes de volontariat
Opportunities include cat cuddling, dog walking, and helping with charity and fundraising events.
À propos
Société protectrice des animaux du comté d'Orange
Fondée en
1945
EIN
952225005
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Protection des animaux
Adresse
21632 NEWLAND ST HUNTINGTN BCH, California 92646-7610 United States
Site web
www.ochumanesociety.com
Téléphone
(714)-536-8480
Adresse électronique
-
À propos
La mission
The OCHS strives to provide temporary safe refuge for the sick, injured, lost, neglected, abused and deserted animals within its power, finding permanent loving homes and providing rehabilitation whenever possible.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
Ville
État
