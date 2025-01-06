Orange County Estate Planning Council
Faire un don
Orange County Estate Planning Council
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Orange County Estate Planning Council
Acheter pour soutenir
Orange County Estate Planning Council
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Orange County Estate Planning Council
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Formation à la planification successorale et réseautage
Providing education and facilitating the exchange of ideas among estate planning professionals to improve service quality for the public.
À propos
Orange County Estate Planning Council
Fondée en
1977
EIN
953105008
Type IRS 501(C)
501(c)(6)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
1442 E LINCOLN AVE PMB 441 ORANGE, California 92865-1934 United States
Site web
www.orangecountyepc.org
Téléphone
(866)-226-2224
Adresse électronique
-
À propos
The Orange County Estate Planning Council's mission is to provide education and the mutual exchange of ideas, knowledge, and skills in the field of estate planning.
La mission
The Orange County Estate Planning Council's mission is to provide education and the mutual exchange of ideas, knowledge, and skills in the field of estate planning, thereby improving the quality of estate planning services in the community.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :