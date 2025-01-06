Éleveurs d'oiseaux du comté d'Orange
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Soutien et formation à l'élevage d'oiseaux
Soutien et formation à l'élevage d'oiseaux, promotion des soins appropriés pour tous les types d'oiseaux par le biais de ressources et de services.
À propos
Fondée en
2009
EIN
953097843
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
5.1.1. Abris pour animaux
Adresse
PO BOX 1769 COSTA MESA, California 92628-0000 United States
Site web
ocbirdbreeders.com
Téléphone
(562)-572-7671
Adresse électronique
À propos
La mission
Orange County Bird Breeders est un groupe social à but non lucratif qui partage une passion pour les oiseaux. Ils promeuvent les soins, l'élevage et la reproduction de tous les types d'oiseaux, et échangent des informations pour améliorer leurs connaissances.
