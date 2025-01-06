Orange County Amateur Radio Club
Faire un don
Orange County Amateur Radio Club
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Orange County Amateur Radio Club
Acheter pour soutenir
Orange County Amateur Radio Club
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Orange County Amateur Radio Club
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programmes éducatifs
Provides educational resources and training related to amateur radio for members and the public.
Public Service Events
Supports local public service events by providing communication assistance.
Communications d'urgence
Trains for and provides communications support during emergencies.
Hamfests
Organizes and participates in hamfests, which are events for amateur radio enthusiasts to buy, sell, and learn about equipment.
À propos
Orange County Amateur Radio Club
Fondée en
1965
EIN
956049642
Type IRS 501(C)
501(c)(7)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
3454 TUSTIN, California 92781-0000 United States
Site web
www.w6ze.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
La mission
The Orange County Amateur Radio Club is dedicated to the advancement of Ham Radio and is located in the heart of Southern California.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :