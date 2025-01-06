Operation Usa
Operation Usa
Operation Usa
Operation Usa
Operation Usa
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Disaster Relief and Recovery
Providing support to children and families to recover, grow, and thrive after disasters, focusing on health and education programs.
Programmes d'éducation
Supporting the opening and restoration of schools in disaster-impacted communities, providing safe spaces for children to learn and grow.
Programmes de santé
Supporting health programs to help children and families recover from disasters, disease, and violence.
À propos
Operation Usa
Fondée en
1980
EIN
953504080
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services à la personne
Adresse
PENTHOUSE LOS ANGELES, California 90036-0000 United States
Site web
www.opusa.org
Téléphone
(323)-413-2353
Adresse électronique
À propos
Operation USA, founded in Los Angeles in 1979, helps children and families recover and thrive after disasters. With a budget-conscious approach, they deliver aid and support health & education programs globally, focusing on long-term community resilience. They have provided over $450 million in aid to over 100 countries.
La mission
Operation USA helps children and families at home and abroad recover and thrive in the wake of disasters, disease, violence and endemic poverty.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :