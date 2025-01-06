Operation Usa

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Disaster Relief and Recovery

Providing support to children and families to recover, grow, and thrive after disasters, focusing on health and education programs.

Programmes d'éducation

Supporting the opening and restoration of schools in disaster-impacted communities, providing safe spaces for children to learn and grow.

Programmes de santé

Supporting health programs to help children and families recover from disasters, disease, and violence.

