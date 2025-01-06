Onpoint Community Credit Union
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Financial Education Lessons
Free in-person lessons on personal finance are provided to schools and community organizations by trained OnPoint financial educators.
À propos
Onpoint Community Credit Union
Fondée en
1944
EIN
930257765
Type IRS 501(C)
501(c)(14)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
PO BOX 3750 PORTLAND, Oregon 97208-3750 United States
Site web
www.onpointcu.com
Téléphone
(800)-527-3932
Adresse électronique
À propos
OnPoint Community Credit Union, founded in 1932, started with 16 members. Rooted in supporting teachers, they champion education through awards and volunteerism, reflecting their origins as Portland Teachers Credit Union. They focus on community impact through various giving programs.
La mission
OnPoint builds strong communities by supporting financial growth and well-being, one person at a time. They strive to be the leader in the community.
