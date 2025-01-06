On The Upward Initiative
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme de leadership pour la jeunesse
Inspires young women with leadership skills through workshops, mentorship, and real-world experiences to become community leaders.
UP for Children of Incarcerated Parents
Provides emotional, educational, and social support to children with incarcerated parents through counseling, mentorship, and family engagement.
À propos
On The Upward Initiative
Fondée en
2024
EIN
933470696
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Développement de la jeunesse
Adresse
2820 CLEBURNE ST HOUSTON, Texas 77004-5434 United States
Site web
www.ontheupward.org
Téléphone
(713)-701-7901
Adresse électronique
À propos
On The Upward Initiative, founded in 2024, enhances the lives of adolescent women. Based in Houston, TX, the organization focuses on personal growth, leadership, and community engagement to support young women facing the challenges of adolescence, nurturing their mental, emotional, and physical health.
La mission
On the Upward Initiative enhances the quality of life for communities globally, with a special focus on supporting young women as they navigate the challenges of adolescence.
