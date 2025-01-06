On Lok Senior Health Service
On Lok Senior Health Service
On Lok Senior Health Service
On Lok Senior Health Service
On Lok Senior Health Service
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
PACE Healthcare Program
A health plan, healthcare provider, and long-term services all in one. Helps seniors stay healthy and receive comprehensive care.
A vibrant community where seniors can explore hobbies, connect with resources, and enjoy meals together.
LGBTQ Program
A community day program designed by and for LGBTQ+ seniors, offering a supportive and inclusive environment.
Offers nutrition programs, group exercises, aging resources, and various activities to support senior well-being.
Fondée en
1972
EIN
942162549
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
7.1.1. Hôpitaux et cliniques
Adresse
1333 BUSH ST SAN FRANCISCO, California 94109-5611 United States
Site web
www.onlok.org
Téléphone
Adresse électronique
On Lok Senior Health Services, founded in 1971, empowers seniors to age with dignity and independence. A pioneer in elderly care, On Lok founded the PACE healthcare model. With over 50 years of service, they offer accessible healthcare, supportive services, and housing to help seniors stay healthy, active, and connected to their communities, relentlessly pursuing quality of life and care.
On Lok relentlessly pursues quality of life and quality of care for older adults and their families, helping them stay healthy, active, and socially connected.
