On Lok Senior Health Service
On Lok Senior Health Service
On Lok Senior Health Service
On Lok Senior Health Service
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme PACE
Full-service healthcare and senior services program empowering independence for seniors in the San Francisco Bay Area.
PACEpartners
Consulting and technical assistance for PACE programs.
Services aux personnes âgées
Resources, activities, and services for older adults to stay healthy and active in their community.
On Lok Always Active
Wellness plans and weekly group exercise and fall prevention classes.
À propos
On Lok Senior Health Service
Fondée en
1972
EIN
942162549
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services humains > Services de soins > Assistance à l'autonomie des personnes âgées
Adresse
1333 BUSH ST SAN FRANCISCO, California 94109-5611 United States
Site web
onlok.org
Téléphone
Adresse électronique
À propos
On Lok Senior Health Service, founded in 1972, empowers older adults to age with dignity and independence. Its mission is to relentlessly pursue quality of life and care for seniors and their families. On Lok is known for pioneering the PACE (Program of All-Inclusive Care for the Elderly) model, providing comprehensive medical care and social services to enable seniors to live at home as long as possible.
La mission
On Lok relentlessly pursues quality of life and quality of care for older adults and their families, serving seniors for over 50 years.
