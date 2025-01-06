Oleum Health Research
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Harm Reduction Academy
Educational platform promoting drug safety and minimizing risks associated with drug use.
Fondée en
2024
EIN
990922738
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
36-26 32ND ST UNIT 2 ASTORIA, New York 11106-2325 United States
Site web
oleumresearch.org
Téléphone
-
Adresse électronique
La mission
OLEUM HEALTH RESEARCH INC is dedicated to advancing health research in Astoria, New York, working to improve well-being and contribute to the local community's knowledge and care.
