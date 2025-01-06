Ojeni
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Parrainage éducatif
Provides comprehensive support to children in Malawi, sponsoring them through secondary education and offering additional assistance for university or college.
À propos
Ojeni
Fondée en
2023
EIN
923023324
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Soutien à l'éducation
Adresse
2608 E ROY ST SEATTLE, Washington 98112-4151 United States
Site web
ojeni.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
OJENI, founded in 2023, empowers children in Malawi through quality education, promoting lifelong learning opportunities and supporting them through secondary school. They partner with the Nchima Trust to provide on-the-ground assistance.
La mission
OJENI serves the Seattle community from its base on E Roy St, working to make a meaningful local impact and foster connection. Learn more at ojeni.org.
