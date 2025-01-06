Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

OJENI, founded in 2023, empowers children in Malawi through quality education, promoting lifelong learning opportunities and supporting them through secondary school. They partner with the Nchima Trust to provide on-the-ground assistance.

La mission

OJENI serves the Seattle community from its base on E Roy St, working to make a meaningful local impact and foster connection. Learn more at ojeni.org.