Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Nutrition and Health
Encourages healthy lifestyles through physical, emotional, and spiritual wellness within the community.
Enrichissement
Helps low-income individuals in Los Angeles County achieve economic self-sufficiency through self-improvement, employment services, and child/family development.
Conseil
Offers counseling and mental health therapy to domestic violence victims; provides relationship education for youth and sexual risk avoidance for teens/young adults.
À propos
Office Of Samoan Affairs Of California
Fondée en
1995
EIN
942611727
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
454 E CARSON PLAZA DR CARSON, California 90746-3209 United States
Site web
officeofsamoanaffairs.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Office of Samoan Affairs of California Inc, founded in 1995, supports Samoans and at-risk individuals through community-based services. They address social, emotional, and employment needs, offering counseling, relationship education, and employment services to help low-income areas.
La mission
Provides community and social-based services and educational opportunities to Samoans and other at-risk individuals, fostering self-sufficiency.
