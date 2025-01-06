Ce profil n'a pas été revendiqué.

Office Of Samoan Affairs Of California

À propos

Office of Samoan Affairs of California Inc, founded in 1995, supports Samoans and at-risk individuals through community-based services. They address social, emotional, and employment needs, offering counseling, relationship education, and employment services to help low-income areas.

La mission

Provides community and social-based services and educational opportunities to Samoans and other at-risk individuals, fostering self-sufficiency.