Oconee County Sheriffs Office Foundation
Faire un don
Oconee County Sheriffs Office Foundation
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Oconee County Sheriffs Office Foundation
Acheter pour soutenir
Oconee County Sheriffs Office Foundation
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Oconee County Sheriffs Office Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Supporting Local Law Enforcement
Provides support to the Oconee County Sheriff's Office by funding equipment purchases and personnel training, ensuring they have the resources to keep the community safe.
À propos
Oconee County Sheriffs Office Foundation
Fondée en
2024
EIN
923986237
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
1720 EPPS BRIDGE PKWY STE 108 NO397 ATHENS, Georgia 30606-6131 United States
Site web
www.ocsof.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
The Oconee County Sheriff's Office Foundation supports local law enforcement in Oconee County, GA. It assists the Sheriff's Office in recruiting, retaining, training, and equipping personnel to ensure the safety of families, homes, and businesses.
La mission
OCONEE COUNTY SHERIFFS OFFICE FOUNDATION INC strengthens law enforcement efforts in Oconee County, fostering a safer community through support and partnership.
Recherche d'autres organisations en
Géorgie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :