Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Services du dimanche
Engaging messages based on the Bible in a welcoming environment. Services at 8:30 & 10 am.
OB One Kids
Comprehensive children's program for infants to 5th grade during the 10 am service.
Ministère des cultes
Training and empowerment to use artistic gifts for ministry.
À propos
Fondée en
1955
EIN
956005972
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
4790 SANTA MONICA AVE SAN DIEGO, California 92107-2209 United States
Site web
ob1church.com
Téléphone
(619)-223-7187
Adresse électronique
À propos
OB One Church in San Diego is a Christian community that welcomes everyone. With services in English and Portuguese, they aim to help people connect with God, find freedom, discover their purpose, and make a difference. They offer Sunday services at 8:30 am and 10 am, plus a Portuguese service at 11:30 am.
La mission
The church's mission focuses on helping people know God, find freedom, discover purpose, and make a difference in their lives and the lives of others.
