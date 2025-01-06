Oakville Presbyterian Church
Oakville Presbyterian Church
Oakville Presbyterian Church
Oakville Presbyterian Church
Oakville Presbyterian Church
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme de repas pour les personnes âgées
Provides lunch and fellowship opportunities for senior citizens in the community.
Programme de bourses
Offers scholarships to support students in their educational pursuits.
Éducation chrétienne
Provides educational opportunities for all ages, emphasizing scripture.
Oakville Presbyterian Church
Fondée en
1982
EIN
930560660
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
29970 CHURCH DR SHEDD, Oregon 97377-9725 United States
Site web
oakvillechurch.org
Téléphone
(541)-758-0647
Adresse électronique
La mission
Oakville Presbyterian Church is a community that follows Jesus, creates disciples, and serves God's kingdom. We invite you to experience this community of faith for yourself!
