Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Woodlands Camp
Summer camp for girls aged 8-14 in Co. Wicklow, Ireland.
Moo Camp
Summer camp for girls aged 8-12 in Montreux, Switzerland.
Swiss Camp
Summer camp for girls aged 13-15 in Montreux, Switzerland.
Kilcroney Castle Camp
Summer camp for boys aged 9-14 in Co. Wicklow, Ireland.
Fondée en
2024
EIN
933624439
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
731 CHAPEL HILLS DR COLORADO SPGS, Colorado 80920-3949 United States
Site web
oaksintl.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Oaks International, founded in 2024 and based in Colorado Springs, proclaims Christ and multiplies disciplemakers. Rooted in Isaiah 61:3, they aim to raise up "oaks of righteousness" for the glory of God and the joy of all nations through collegiate and military ministries.
La mission
Oaks International's mission is to proclaim Christ and multiply disciplemakers for the glory of God and the joy of all nations.
