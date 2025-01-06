Oakland Methodist Foundation
Oakland Methodist Foundation
Oakland Methodist Foundation
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Community Outreach Assistance Fund
Provides grants to small local nonprofits, up to $2,000 quarterly, to support their work in the community.
Oakland Methodist Foundation
Fondée en
1963
EIN
946079707
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
1255 1ST AVE OAKLAND, California 94606-2220 United States
oaklandmethodistfoundation.org
The Oakland Methodist Foundation, established in 1963, supports the mission and ministry of the United Methodist Church. It provides grants to Lake Merritt United Methodist Church and other charitable organizations, contributing to community and church-related activities in Oakland for over 70 years. The foundation's Community Outreach Assistance Fund offers grants to small local nonprofits.
La mission
The Oakland Methodist Foundation provides supportive grants to Lake Merritt United Methodist Church and other charitable organizations in the East Bay.
