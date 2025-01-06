Oakland Childrens Fairyland

À propos

Oakland Children's Fairyland, founded in 1950, is a cherished storybook theme park on the shores of Lake Merritt. As one of America's first themed parks designed for young children, it offers a magical world where kids can create, imagine, play, and learn through storybook sets, rides, and animals. The park provides a safe, family-centered environment and affordable performing arts education.

La mission

Children's Fairyland sparks imagination and a desire to learn by bringing stories to life through immersive experiences.