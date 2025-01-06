Oakland Childrens Fairyland
Faire un don
Oakland Childrens Fairyland
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Oakland Childrens Fairyland
Acheter pour soutenir
Oakland Childrens Fairyland
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Oakland Childrens Fairyland
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Théâtre pour enfants
Live performances that bring classic stories to life on stage.
Excursions sur le terrain
Discounted admission for classrooms and community groups to explore Fairyland's storybook sets and enjoy puppet shows.
Puppet Education
Workshops and performances that use puppetry to teach children about storytelling and emotional learning.
Camp de jour d'été
A fun and educational summer program for kids to engage in creative play and learning.
À propos
Oakland Childrens Fairyland
Fondée en
1995
EIN
943209054
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Développement de la jeunesse
Adresse
699 BELLEVUE AVE OAKLAND, California 94610-5055 United States
Site web
fairyland.org
Téléphone
(510)-452-2259
Adresse électronique
À propos
Oakland Children's Fairyland, founded in 1950, is a cherished storybook theme park on the shores of Lake Merritt. As one of America's first themed parks designed for young children, it offers a magical world where kids can create, imagine, play, and learn through storybook sets, rides, and animals. The park provides a safe, family-centered environment and affordable performing arts education.
La mission
Children's Fairyland sparks imagination and a desire to learn by bringing stories to life through immersive experiences.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :