{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Golf Amenities
Oahu Country Club offers competitive merchandise pricing, a driving range, and short game practice areas for chipping, pitching, and putting for golf enthusiasts.
Fondée en
1942
EIN
990050650
Type IRS 501(C)
501(c)(7)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
150 COUNTRY CLUB RD HONOLULU, Hawaii 96817-1409 United States
Site web
www.oahucountryclub.com
Téléphone
(808)-595-6331
Adresse électronique
-
À propos
Oahu Country Club, founded in 1906, is a prestigious member-only golf club located in Honolulu. Its mission is to provide golf and social facilities to a family-oriented membership, upholding club traditions through quality services and sound financial policies. It is one of Hawaii's oldest private clubs.
La mission
Oahu Country Club offers a welcoming space for members in Honolulu, Hawaii to connect, relax, and enjoy quality amenities in a beautiful setting.
