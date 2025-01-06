O5 Saves Lives
O5 Saves Lives
O5 Saves Lives
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Take 5 to Save Lives
A public awareness campaign promoting suicide prevention through five action steps: Learn, Know, Do, Talk, and Share.
À propos
O5 Saves Lives
Fondée en
2023
EIN
932833517
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Défense et droits
Adresse
1682 CHOTEAU CIR GRAPEVINE, Texas 76051-2749 United States
Site web
www.05saveslives.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
O5 SAVES LIVES, founded in 2023, is committed to building an international network of Black-led communities that are fully self-determined, self-sufficient, and collectively in control. Their mission is to restore self-determination through the 5 essentials of survival.
La mission
5 Saves Lives is committed to building an international network of Black-led communities that are fully self-determined, self-sufficient, and collectively in control. They envision a world where Black communities thrive, free from systemic barriers.
