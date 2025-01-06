Nutrition & Health Associates
Nutrition & Health Associates
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
WIC Program
Provides nutrition support, education, and breastfeeding support to women, infants, and children.
À propos
Nutrition & Health Associates
Fondée en
1984
EIN
930848480
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
32 E RACINE ST STE 150 JANESVILLE, Wisconsin 53545-4830 United States
Site web
www.nhawic.org
Téléphone
(608)-754-3722
Adresse électronique
-
À propos
Nutrition & Health Associates Inc., founded in 1984, is a non-profit maternal and child nutrition and health organization. They promote healthy lifestyles through education, nutrition, and health services like WIC, breastfeeding support, prenatal care coordination, registered dietitian services, and health checks. They aim to empower families to make informed health choices.
La mission
Nutrition And Health Associates is dedicated to promoting a healthy lifestyle through education, nutrition and health services, and community resources.
