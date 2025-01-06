Novo Federal Credit Union
Novo Federal Credit Union
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Novo Checking
A checking account with no minimum balance and no monthly service fee with eStatement enrollment.
Retirement Checking
A checking account designed for retirement savings.
Prêts hypothécaires
Home financing options.
New/Used Auto Loans
Financing options for new or used vehicles.
À propos
Novo Federal Credit Union
Fondée en
2016
EIN
952305414
Type IRS 501(C)
501(c)(1)
Catégorie/Type
Centres communautaires
Adresse
2191 5TH ST STE 202 NORCO, California 92860-1967 United States
Site web
www.novocu.org
Téléphone
(951)-737-6262
Adresse électronique
À propos
NOVO Federal Credit Union, formerly CRC Federal Credit Union, was chartered in 1963. Serving over 2,200 members in Norco, CA, it provides personalized financial services. It strives to be different and better than other financial institutions, focusing on knowing its members.
La mission
NOVO Federal Credit Union offers accessible financial services to the Norco, California community, helping members manage their money with care and local commitment.
