NOVO Federal Credit Union, formerly CRC Federal Credit Union, was chartered in 1963. Serving over 2,200 members in Norco, CA, it provides personalized financial services. It strives to be different and better than other financial institutions, focusing on knowing its members.

NOVO Federal Credit Union offers accessible financial services to the Norco, California community, helping members manage their money with care and local commitment.