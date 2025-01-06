Nova Community Church
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Lydia House Bible Study
Monthly Bible study for women and children at Lydia House, a transitional home for abused women.
Farmer's Market Outreach
Monthly outreach distributing water bottles with church information at the Torrance Farmer's Market.
Nursing Home Music Ministry
Worship music for residents at a local nursing home on the 2nd and 4th Thursdays of each month.
À propos
Nova Community Church
Fondée en
1972
EIN
952476760
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
4345 EMERALD ST TORRANCE, California 90503-3002 United States
Site web
novachurch.org
Téléphone
(310)-371-1274
Adresse électronique
-
À propos
Nova Community Church is a Christian community in Torrance, CA, dedicated to serving the South Bay and the world. Through Sunday worship, children's ministries, small groups, youth programs, community service, and a Japanese ministry, they share the glory of Christ with others.
La mission
Nova is a community of Christians who love each other and are dedicated to serving the South Bay and the world as we make known the glory of Christ.
