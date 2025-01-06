Notre Dame High School San Jose
Notre Dame High School San Jose
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programmes académiques
Offers programs in English, Math, Modern Language, PE, Religious Studies, Science, Social Studies, and Visual & Performing Arts.
Programmes d'été
Provides summer classes and camps for students entering grades 6-12, including art and STEM camps.
Clubs and Interest Groups
A wide variety of clubs are available, including cultural clubs, community service clubs, and special interest groups.
À propos
Notre Dame High School San Jose
Fondée en
1946
EIN
941275235
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Éducation > Écoles et institutions académiques > Écoles secondaires
Adresse
596 S 2ND ST SAN JOSE, California 95112-5707 United States
Site web
www.ndsj.org
Téléphone
(408)-294-1113
Adresse électronique
À propos
Notre Dame High School San Jose, founded in 1851, is a Catholic college-preparatory high school for girls. It is the oldest high school in California. The school provides an educational environment for young women in the Santa Clara Valley.
La mission
Notre Dame High School San Jose nurtures and educates students at 596 S 2nd St, fostering growth and learning in the heart of California’s San Jose community.
