À propos

Not These Ovaries Inc, founded in 2024, is dedicated to quickly funding research and trials to eradicate ovarian cancer, with a focus on understudied and underfunded subtypes that primarily affect younger women. The organization is based in Miami, Florida.

La mission

Not These Ovaries is an ovarian cancer non-profit working to quickly fund research and trials to end ovarian cancer, while providing patients and doctors with the information they need.