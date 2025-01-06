Not These Ovaries
Faire un don
Not These Ovaries
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Not These Ovaries
Acheter pour soutenir
Not These Ovaries
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Not These Ovaries
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Ovarian Cancer Research Funding
Quickly funding research and trials to eradicate ovarian cancer, with a focus on understudied and underfunded subtypes.
À propos
Not These Ovaries
Fondée en
2024
EIN
991024991
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
31 NE 17TH STREET 1803 MIAMI, Florida 33132-1202 United States
Site web
www.nottheseovaries.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Not These Ovaries Inc, founded in 2024, is dedicated to quickly funding research and trials to eradicate ovarian cancer, with a focus on understudied and underfunded subtypes that primarily affect younger women. The organization is based in Miami, Florida.
La mission
Not These Ovaries is an ovarian cancer non-profit working to quickly fund research and trials to end ovarian cancer, while providing patients and doctors with the information they need.
Recherche d'autres organisations en
Floride, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :