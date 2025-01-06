Norwalk Community Coordinating Council
Norwalk Community Coordinating Council
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Umbrella Organization and Communication Tool
Acts as an umbrella organization and communication tool for all non-profits in the city of Norwalk.
À propos
Norwalk Community Coordinating Council
Fondée en
1998
EIN
954651463
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
PO BOX 521 NORWALK, California 90651-0521 United States
Site web
norwalkchamber.com
Téléphone
(562)-404-0909
Adresse électronique
À propos
La mission
Norwalk Community Coordinating Council brings local organizations and people together, fostering collaboration and strengthening the Norwalk, California community.
