Programmes et services
Programme de mentorat
Military History Preservation and Education
Dedicated to preserving and studying military history through active participation and education worldwide.
À propos
Northwoods Living History Association
Fondée en
2024
EIN
934437328
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
4.2.2. Sociétés de préservation historique
Adresse
W8121 COUNTY ROAD MMM LOT 28 SHAWANO, Wisconsin 54166-0000 United States
Site web
www.northwoodslivinghistory.com
Téléphone
Adresse électronique
À propos
NorthWoods Living History Association, founded in 2024, is dedicated to preserving and studying military history. They focus on military tactics, uniforms, transportation, and weaponry, aiming to encourage learning and active participation in military history worldwide through the art of war.
La mission
NorthWoods Living History is dedicated to the preservation and study of military history, focusing on military tactics, equipment, and the life of the common soldier.
