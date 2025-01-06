Northwest Human Resource Management Association
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
HR Professional Development
Provides learning, relationship-building, and recognition experiences for HR professionals and students in Alaska, Oregon, and Washington.
SHRM-CP/SCP Certification Prep
A program led by a SHRM-certified HR practitioner to prepare individuals for SHRM-CP or SHRM-SCP certification.
À propos
Northwest Human Resource Management Association
Fondée en
1951
EIN
936031258
Type IRS 501(C)
501(c)(6)
Catégorie/Type
Développement communautaire > Développement économique > Développement de la main-d'œuvre
Adresse
2602 S 38TH ST STE A PMB 48 TACOMA, Washington 98409-7303 United States
Site web
nhrma.shrm.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
Founded in 1939, the Northwest Human Resource Management Association (NHRMA) provides learning, relationship-building, and recognition experiences in partnership with HR communities in AK, OR, and WA. NHRMA offers professional development and networking opportunities for HR professionals and students.
La mission
NHRMA's mission is to provide quality learning, relationship-building, and recognition experiences in partnership with the HR communities of Alaska, Oregon, and Washington.
