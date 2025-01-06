Ce profil n'a pas été revendiqué.

Founded in 1939, the Northwest Human Resource Management Association (NHRMA) provides learning, relationship-building, and recognition experiences in partnership with HR communities in AK, OR, and WA. NHRMA offers professional development and networking opportunities for HR professionals and students.

