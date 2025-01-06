Northwest Community Credit Union
Northwest Community Credit Union
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Northwest Community Credit Union
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Project Community Mini-Grants
Annual mini-grant program dedicated to helping educate youth in the communities served.
Bourses d'études universitaires
Scholarships to help members earn their college education.
À propos
Northwest Community Credit Union
Fondée en
1944
EIN
930389726
Type IRS 501(C)
501(c)(14)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
545 E 8TH AVE EUGENE, Oregon 97401-3139 United States
Site web
www.nwcu.com
Téléphone
(800)-258-3115
Adresse électronique
-
À propos
Northwest Community Credit Union, founded in 1949 and based in Eugene, Oregon, became a division of TwinStar Credit Union. NWCU focuses on member satisfaction and helping members connect to what matters in their lives.
La mission
Dedicated to growing member wealth and well-being through high-value financial products and services; it is our duty and pleasure to help our communities.
