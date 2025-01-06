Northridge Womans Club
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Service communautaire
Members volunteer time to local schools, churches, hospitals, and libraries.
Les dons caritatifs
Provides charitable contributions, grants, and scholarships to the community.
À propos
Northridge Womans Club
Fondée en
1957
EIN
956532401
Type IRS 501(C)
501(c)(4)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
18401 LASSEN ST NORTHRIDGE, California 91325-1024 United States
Site web
northridgewomans.club
Téléphone
(818)-808-3148
Adresse électronique
À propos
The Northridge Woman's Club, founded in 1914, is a philanthropic, civic, and social organization dedicated to bettering the Northridge community. Members volunteer at local schools, churches, and hospitals. The Club also provides charitable contributions, grants, and scholarships.
La mission
Northridge Woman's Club members serve the community by donating volunteer service to schools, churches, hospitals, libraries, etc. The Club makes charitable contribution, grants and scholarships each year.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :