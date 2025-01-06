Santé indienne de Northern Valley
Faire un don
Santé indienne de Northern Valley
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Santé indienne de Northern Valley
Acheter pour soutenir
Santé indienne de Northern Valley
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Santé indienne de Northern Valley
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme de lutte contre le diabète
Il offre un soutien émotionnel, des informations nutritionnelles et des exercices physiques guidés aux personnes vivant avec le diabète.
Programme de prévention des blessures
Offre des sièges auto, des casques de vélo, des détecteurs de fumée et des interventions de sécurité à domicile (barres d'appui, veilleuses, etc.) aux Amérindiens.
Programme de prévention des chutes
Il propose des ateliers et des cours de tai-chi et de yoga pour réduire la peur de tomber et augmenter la force et l'équilibre.
Programme Esprit de famille
Le programme soutient les femmes enceintes et les familles qui élèvent des enfants jusqu'à l'âge de trois ans en leur apportant les connaissances et les compétences nécessaires à un développement sain.
À propos
Santé indienne de Northern Valley
Fondée en
1972
EIN
941747220
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services médicaux
Adresse
207 N BUTTE ST WILLOWS, California 95988-2803 United States
Site web
www.nvih.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Northern Valley Indian Health Inc. (NVIH), fondé en 1972, se consacre à la fourniture d'excellents soins de santé aux Amérindiens et à tous les membres de la communauté. NVIH propose des services médicaux, dentaires, de santé comportementale et de santé communautaire sur son site de Willows et sur d'autres sites en Californie du Nord.
La mission
L'objectif principal de Northern Valley Indian Health est de fournir des services de santé aux Amérindiens éligibles et au grand public dans les comtés de Colusa, Glenn et Yolo et dans certaines parties des comtés de Butte et Tehama.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :