Santé indienne de Northern Valley

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Programme de lutte contre le diabète

Il offre un soutien émotionnel, des informations nutritionnelles et des exercices physiques guidés aux personnes vivant avec le diabète.

Programme de prévention des blessures

Offre des sièges auto, des casques de vélo, des détecteurs de fumée et des interventions de sécurité à domicile (barres d'appui, veilleuses, etc.) aux Amérindiens.

Programme de prévention des chutes

Il propose des ateliers et des cours de tai-chi et de yoga pour réduire la peur de tomber et augmenter la force et l'équilibre.

Programme Esprit de famille

Le programme soutient les femmes enceintes et les familles qui élèvent des enfants jusqu'à l'âge de trois ans en leur apportant les connaissances et les compétences nécessaires à un développement sain.

