Northern California Society For Psychoanalytic Psychology
Faire un don
Northern California Society For Psychoanalytic Psychology
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Northern California Society For Psychoanalytic Psychology
Acheter pour soutenir
Northern California Society For Psychoanalytic Psychology
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Northern California Society For Psychoanalytic Psychology
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Intensive Study Group: On Perversion
A yearlong course exploring the psychoanalytic topic of perversion.
The Psychodynamics of Body Image
A course exploring the psychodynamics of body image.
Teaching Amongst Diversity in the Psychoanalytic Classroom: Facing the Adaptive Challenge
A workshop focusing on diversity in the psychoanalytic classroom.
Why War?
A workshop exploring the topic of war.
À propos
Northern California Society For Psychoanalytic Psychology
Fondée en
1995
EIN
943113439
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
12 HAMPTON AVE SAN ANSELMO, California 94960-1702 United States
Site web
www.ncspp.org
Téléphone
(415)-496-9949
Adresse électronique
À propos
The Northern California Society for Psychoanalytic Psychology (NCSPP), founded in 1986, supports mental health clinicians, broadens psychoanalytic theory with a commitment to diversity, and encourages interest in psychoanalytic psychology in Northern California. NCSPP provides continuing education and learning opportunities for professionals.
La mission
NCSPP broadens psychoanalytic theory and practice with a commitment to diversity, and provides support for individual members in developing their identities as psychoanalytically oriented mental health clinicians.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :