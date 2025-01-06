Northern California Educational Television Assn
Northern California Educational Television Assn
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programmes éducatifs
Providing high-quality educational television programming and community resources to educate, enlighten, and entertain viewers in Northern California.
À propos
Northern California Educational Television Assn
Fondée en
1964
EIN
941569300
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
603 N MARKET ST REDDING, California 96003-3609 United States
Site web
www.kixe.org
Téléphone
(530)-243-5493
Adresse électronique
À propos
KIXE PBS, a non-profit educational TV station in Redding, CA, has served Northern California since 1964. As a community-owned station, KIXE's mission is to inspire curiosity, entertain, inform, and strengthen communities through PBS programming, local content, events, and grants.
La mission
KIXE provides high quality programming and community resources, serving Northern California with educational television since 1964.
