alimenté par 
La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuite, à laquelle plus de 50 000 organisations à but non lucratif font confiance.
Décoratif
 Ce profil n'a pas été revendiqué. 
En savoir plus
Support client 

Northern California Dx Foundation

 - 
Support well-organized DXpeditions and advances in DXpeditioning.
 $
0
 élevé avec Zeffy
🎉 
 élevé avec Zeffy
💸 
 économisé en frais
Décoratif
 Ce profil n'a pas été revendiqué. 
En savoir plus
Vous souhaitez ajouter vos propres campagnes de dons?
Réclamez ce profil
DécoratifDécoratif

Événements de 

Northern California Dx Foundation

Rejoignez-nous pour nos prochains événements passionnants !
Décoratif
Événement
Gala annuel de collecte de fonds
Oct
12
18:00 HEURES
12 octobre 2025
123 Main Street
Springfield, IL
Rejoignez-nous pour une soirée de célébration, de communauté et de don de soi. Cet événement nous aide à collecter des fonds essentiels pour soutenir nos programmes et nos services tout au long de l'année.
Voir l'événement
Décoratif
Loterie, tirage, 50/50
Northern California Dx Foundation
 Tombola pour une cause
Jan
6
Il reste 3 jours !
6 janvier 2025 @ 17h00 - 22h00
123 Beach Street
San Diego, Californie
Support client 
Northern California Dx Foundation
 et tenter de gagner des prix intéressants - tout en contribuant à une bonne cause.
Voir l'événement
Décoratif
Encans
Appel d'offres pour le soutien 
Northern California Dx Foundation
Mar
23
Il reste 3 jours !
6 janvier 2025 @ 17h00 - 22h00
Lieu de ramassage
123 Beach Street, San Diego, CA
Des objets uniques généreusement offerts par notre communauté.
Chaque enchère gagnante contribue à financer notre mission, et chaque objet a une histoire.
Voir l'événement
 Ce profil n'a pas été revendiqué. 
En savoir plus
Vous souhaitez ajouter vos événements?
Réclamez ce profil

Acheter pour soutenir

Northern California Dx Foundation

100% de vos achats soutiennent 
Northern California Dx Foundation
et Zeffy n'en prend jamais une part.
Marchand

Sac fourre-tout

$12
3
 gauche !
Marchand

Sweat à capuche

$49
3
 gauche !
Marchand

Tasse

$19
3
 gauche !
 Ce profil n'a pas été revendiqué. 
En savoir plus
Vous souhaitez ajouter votre propre marchandise?
Réclamez ce profil
Décoratif

Northern California Dx Foundation


Programmes et services

Programme de mentorat

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

__wf_reserved_inherit

DXpedition Support

Provides financial support for well-organized DXpeditions to rare and challenging DXCC entities, helping amateur radio operators connect with remote locations.

__wf_reserved_inherit

Youth DXpedition Incentive

Covers the expenses for up to three youths under 26 to participate in DXpeditions listed in ClubLog's top 100, encouraging younger generations in amateur radio.

__wf_reserved_inherit

W6EEN Memorial NCDXF Scholarship Fund

Offers full tuition scholarships for amateur radio enthusiasts 25 years and younger to attend DX University and Contest University sessions in North America.

 Ce profil n'a pas été revendiqué. 
En savoir plus
Vous souhaitez personnaliser la présentation de vos programmes et services ?
Réclamez ce profil

À propos

Northern California Dx Foundation

Fondée en

0

EIN

942853576

Type IRS 501(C)

501(c)(3)

Catégorie/Type

L'éducation

Adresse

27 PILL HILL LN DUXBURY, Massachusetts 02332-5007 United States

Site web

ncdxf.org

Téléphone

-

Adresse électronique

[email protected]

Socials
DécoratifDécoratifDécoratifDécoratifDécoratifDécoratif
Northern California Dx Foundation
 Ce profil n'a pas été revendiqué. 
En savoir plus

À propos

The Northern California DX Foundation (NCDXF), founded in 1972, supports well-organized DXpeditions to desirable DXCC entities. NCDXF provides financial backing and promotes advances in DXpeditioning skills, technology, and infrastructure to advance amateur radio.

La mission

The Northern California DX Foundation provides necessary support for well-organized DXpeditions to desirable DXCC entities and supports advances in DXpeditioning skills, technology and infrastructure.

 Ce profil n'a pas été revendiqué. 
En savoir plus
Vous voulez raconter votre histoire à votre manière?
Réclamez ce profil
En savoir plus...
Décoratif

Recherche d'autres organisations en 

Massachusetts, États-Unis

?

Découvrez des organisations à but non lucratif et des causes similaires comme 
Northern California Dx Foundation

{Similaire 1}

Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}

Ville

État

Voir plus
Décoratif

Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)

Pour les donateurs
Cette organisation à but non lucratif collecte activement des fonds par l'intermédiaire de Zeffy, la seule plateforme de collecte de fonds à frais zéro.
  • 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
  • Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
  • Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Zeffy n'a jamais facturé de frais aux organisations à but non lucratif. Et nous ne le ferons jamais.
En savoir plus sur la façon dont Zeffy gagne de l'argent
Pour les organisations à but non lucratif

Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.

Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.

Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :

🐶 30 opérations de stérilisation
🍲 8 500+ repas servis
🎒 40 kits de fournitures scolaires
🚌 3 bus affrétés pour les sorties scolaires
✈️ 2 ou 3 voyages missionnaires de jeunes entièrement financés
Réclamez ce profilComment Zeffy est-il libre ?
Calculez vos pertes de redevances
Prêt à collecter des fonds sans frais?
Inscrivez-vous - c'est gratuit pour toujours !