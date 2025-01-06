Northern California Dx Foundation
Northern California Dx Foundation
Northern California Dx Foundation
Northern California Dx Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
DXpedition Support
Provides financial support for well-organized DXpeditions to rare and challenging DXCC entities, helping amateur radio operators connect with remote locations.
Youth DXpedition Incentive
Covers the expenses for up to three youths under 26 to participate in DXpeditions listed in ClubLog's top 100, encouraging younger generations in amateur radio.
W6EEN Memorial NCDXF Scholarship Fund
Offers full tuition scholarships for amateur radio enthusiasts 25 years and younger to attend DX University and Contest University sessions in North America.
Fondée en
0
EIN
942853576
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
27 PILL HILL LN DUXBURY, Massachusetts 02332-5007 United States
Site web
ncdxf.org
Téléphone
-
Adresse électronique
The Northern California DX Foundation (NCDXF), founded in 1972, supports well-organized DXpeditions to desirable DXCC entities. NCDXF provides financial backing and promotes advances in DXpeditioning skills, technology, and infrastructure to advance amateur radio.
La mission
The Northern California DX Foundation provides necessary support for well-organized DXpeditions to desirable DXCC entities and supports advances in DXpeditioning skills, technology and infrastructure.
