Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Youth Arts Education Program
Offers arts-driven summer camps and seasonal classes for kids with professional guidance in various art forms.
CREATE Program
Focuses on providing arts education opportunities for youth.
À propos
Northern California Center For The Arts
Fondée en
2001
EIN
943330846
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts du spectacle et arts visuels
Adresse
314 W MAIN ST GRASS VALLEY, California 95945-6424 United States
Site web
thecenterforthearts.org
Téléphone
(530)-274-8384
Adresse électronique
À propos
The Center for the Arts, founded in 2001, is a cultural and educational nonprofit in Grass Valley, CA. It promotes literary, visual, and performing arts, enriching the community through diverse programming and arts education.
La mission
The Center for the Arts is a cultural and educational organization that promotes and presents literary, visual and performing arts for the enrichment of our community.
