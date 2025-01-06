Branche de la Californie du Nord de la Société américaine de microbiologie
Faire un don
Branche de la Californie du Nord de la Société américaine de microbiologie
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Branche de la Californie du Nord de la Société américaine de microbiologie
Acheter pour soutenir
Branche de la Californie du Nord de la Société américaine de microbiologie
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Branche de la Californie du Nord de la Société américaine de microbiologie
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Réunions et ateliers
Offre aux microbiologistes la possibilité de travailler en réseau, d'apprendre et d'obtenir des unités de formation continue (UFC) par le biais de réunions et d'ateliers.
Sessions de présentation de posters et de Flash Talk
Offre une plateforme aux chercheurs pour présenter leurs travaux, améliorer leurs compétences en matière de présentation et concourir pour des prix.
À propos
Branche de la Californie du Nord de la Société américaine de microbiologie
Fondée en
1985
EIN
942942454
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Organisations académiques
Adresse
837 RODNEY DR SAN LEANDRO, California 94577-3828 États-Unis
Site web
ncasmbranch.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
La section de Californie du Nord de la Société américaine de microbiologie (NCASM), fondée en 1985, promeut les connaissances microbiologiques par le biais de discussions, de rapports et de publications. Elle vise à améliorer l'enseignement de la microbiologie, à stimuler les recherches scientifiques et à favoriser le recrutement dans la profession.
La mission
La NCASM existe pour promouvoir la connaissance scientifique de la microbiologie et des sujets connexes par le biais de discussions, de rapports et de publications.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :