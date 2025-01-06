North Coast Repertory Theatre A Non Profit
Faire un don
North Coast Repertory Theatre A Non Profit
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
North Coast Repertory Theatre A Non Profit
Acheter pour soutenir
North Coast Repertory Theatre A Non Profit
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
North Coast Repertory Theatre A Non Profit
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Mainstage Productions
Provides high-quality theatrical performances, offering live theatre experiences.
Theatre School
Offers diverse opportunities for students to develop essential skills and creative expression through theatre education.
Variety Nights
Presents various performances, offering diverse entertainment to the community.
Play Readings
Provides readings of plays, enriching the community's engagement with dramatic literature.
À propos
North Coast Repertory Theatre A Non Profit
Fondée en
1983
EIN
953819307
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts du spectacle et arts visuels
Adresse
987 LOMAS SANTA FE DR STE D SOLANA BEACH, California 92075-2142 United States
Site web
northcoastrep.org
Téléphone
(858)-481-1055
Adresse électronique
À propos
North Coast Repertory Theatre, founded in 1983, provides a platform where artists and audiences thrive through live theatre. They recognize theatre's power to challenge complacency and revitalize imagination. As a nonprofit, they rely on community support to sustain their mission.
La mission
North Coast Repertory Theatre's mission is to create a platform where artists and audiences thrive through the intimacy of live theatre. They recognize the power of theatre to challenge complacency, revitalize the imagination, nurture the unexpected, and embrace the variety and diversity in our lives.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :