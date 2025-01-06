North Bay Developmental Disabilities Services
North Bay Developmental Disabilities Services
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Intervention précoce
Provides support and services for infants and toddlers with developmental delays.
Services de comportement
Offers therapies to address behavioral challenges.
Children’s Services
Provides services specifically designed for children with developmental disabilities.
Services aux adultes
Offers programs and support for adults with developmental disabilities.
À propos
North Bay Developmental Disabilities Services
Fondée en
1971
EIN
941719894
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services d'aide aux personnes handicapées
Adresse
610 AIRPARK RD NAPA, California 94558-7516 United States
Site web
nbrc.net
Téléphone
(707)-256-1100
Adresse électronique
À propos
North Bay Regional Center, founded in 1971, helps individuals with developmental disabilities in the North Bay area get the support they need to live fulfilling lives in their community. They assist in obtaining necessary services to achieve goals in their Individual Program Plans, offering programs like infant development, adult training, respite care, nursing, and housing.
La mission
North Bay Developmental Disabilities Services Inc uplifts people in Napa, California, by providing essential support and resources for individuals with developmental disabilities.
