North American Home Furnishings Association
Faire un don
North American Home Furnishings Association
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
North American Home Furnishings Association
Acheter pour soutenir
North American Home Furnishings Association
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
North American Home Furnishings Association
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
HFA Products Program
Helping furniture retailers find quality products at competitive prices for warehouse, delivery, and showroom operations.
HFA Member Benefits
Providing access to exclusive programs, reliable partners, discounted rates, and rebates to boost growth for furniture retailers.
HFA Sales Academy
Offering a comprehensive online sales training platform designed specifically for the furniture industry to improve sales performance.
Solution Partners Scholarship Program
Providing scholarships to the children of employees working full-time at AHFA member companies.
À propos
North American Home Furnishings Association
Fondée en
1966
EIN
951405453
Type IRS 501(C)
501(c)(6)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
6929 FAIR OAKS BLVD UNIT 2483 CARMICHAEL, California 95609-3595 United States
Site web
myhfa.org
Téléphone
(800)-422-3778
Adresse électronique
-
À propos
The North American Home Furnishings Association (HFA), with roots dating back to 1920, is North America's largest trade organization devoted to home furnishings retailers. HFA supports retailers in creating and delivering value to their customers.
La mission
The Home Furnishings Association (HFA) is devoted to the needs and interests of home furnishings retailers. HFA is dedicated to advancing retailer business success by supporting retailers in their ability to create and deliver clear value for their customers.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :