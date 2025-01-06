North American Basque Organizations
North American Basque Organizations
North American Basque Organizations
North American Basque Organizations
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Pelota
Promotes the Basque national sport by organizing competitions among member clubs.
Mus
Promotes the Basque card game by organizing national and international tournaments.
Euskara Classes
Offers Basque language classes in person and online.
À propos
North American Basque Organizations
Fondée en
1977
EIN
953037847
Type IRS 501(C)
501(c)(4)
Catégorie/Type
Organismes sans but lucratif liés au patrimoine culturel
Adresse
11971 S ALLERTON CIR PARKER, Colorado 80138-8828 United States
Site web
nabasque.eus
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
North American Basque Organizations (NABO), founded in 1973, unites member organizations to promote Basque culture through activities, education, and competitions, including the popular mus program. They facilitate cultural exchange and preserve Basque heritage in the United States.
La mission
North American Basque Organizations Inc brings together Basque people and fosters cultural connections throughout North America from their base in Parker, Colorado.
