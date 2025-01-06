Noble Federal Credit Union

À propos

Noble Credit Union, fondée en 1941 sous le nom de Fresno County Employees Credit Union, est une coopérative financière à but non lucratif appartenant à ses membres et desservant la Central Valley en Californie. Avec pour mission de répondre aux besoins de crédit et d'épargne de ses membres, en particulier ceux qui ont des moyens modestes, Noble CU offre des services financiers, promeut l'éducation financière et soutient l'action communautaire. Elle s'engage à offrir un service de qualité supérieure et à s'impliquer dans la communauté.

La mission

Nous faisons ce qu'il faut en aidant nos membres à prendre des décisions financières judicieuses. Noble Credit Union s'engage à assurer la réussite financière de ses membres et de la communauté.