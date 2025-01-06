Noble Federal Credit Union
Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Programmes d'éducation financière
Propose des cours gratuits d'éducation financière en ligne, des cours en personne pour les membres et des conférences sur le bien-être financier.
Parrainages et dons
Fournit des ressources aux organisations caritatives, à l'éducation financière et aux efforts de sensibilisation dans les communautés qu'elles desservent.
Fondée en
EIN
941214416
Type IRS 501(C)
501(c)(1)
Catégorie/Type
Programmes d'éducation financière
Adresse
2550 W SHAW AVE FRESNO, California 93711-3319 États-Unis
Site web
www.noblecu.com
Téléphone
(559)-252-5000
Adresse électronique
À propos
Noble Credit Union, fondée en 1941 sous le nom de Fresno County Employees Credit Union, est une coopérative financière à but non lucratif appartenant à ses membres et desservant la Central Valley en Californie. Avec pour mission de répondre aux besoins de crédit et d'épargne de ses membres, en particulier ceux qui ont des moyens modestes, Noble CU offre des services financiers, promeut l'éducation financière et soutient l'action communautaire. Elle s'engage à offrir un service de qualité supérieure et à s'impliquer dans la communauté.
La mission
Nous faisons ce qu'il faut en aidant nos membres à prendre des décisions financières judicieuses. Noble Credit Union s'engage à assurer la réussite financière de ses membres et de la communauté.
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.
